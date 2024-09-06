О нас

В Нигере арестовали 250 человек по подозрению в связях с террористами

В Нигере арестовали 250 человек по подозрению в связях с террористами Правоохранительные органы провели в ряде регионов Нигера, расположенных вдоль границ с Нигерией и Мали, масштабную операцию, в результате которой удалось арестовать около 250 человек, подозреваемых в связях с террористическими группировками.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 17:14
В Нигере арестовали 250 человек по подозрению в связях с террористами

Правоохранительные органы провели в ряде регионов Нигера, расположенных вдоль границ с Нигерией и Мали, масштабную операцию, в результате которой удалось арестовать около 250 человек, подозреваемых в связях с террористическими группировками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал AES Info.

По его данным, аресты произведены в районах, где долгие годы орудуют боевики террористических группировок "Боко харам" и "Группа поддержки ислама и мусульман". Среди арестованных есть выходцы из нескольких зарубежных стран, однако их гражданство власти Нигера не уточняют. Органы безопасности изъяли у злоумышленников большое количество наркотиков.

По информации портала, операция является частью масштабных стратегических мер, направленных на ликвидацию террористических и преступных сетей в регионе. Районы Нигера, граничащие с Буркина-Фасо, Мали и Нигерией, в последние годы представляют собой зоны высокой активности экстремистских и террористических группировок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi