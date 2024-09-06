В Нигере арестовали 250 человек по подозрению в связях с террористами

Правоохранительные органы провели в ряде регионов Нигера, расположенных вдоль границ с Нигерией и Мали, масштабную операцию, в результате которой удалось арестовать около 250 человек, подозреваемых в связях с террористическими группировками.

Правоохранительные органы провели в ряде регионов Нигера, расположенных вдоль границ с Нигерией и Мали, масштабную операцию, в результате которой удалось арестовать около 250 человек, подозреваемых в связях с террористическими группировками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал AES Info.

По его данным, аресты произведены в районах, где долгие годы орудуют боевики террористических группировок "Боко харам" и "Группа поддержки ислама и мусульман". Среди арестованных есть выходцы из нескольких зарубежных стран, однако их гражданство власти Нигера не уточняют. Органы безопасности изъяли у злоумышленников большое количество наркотиков.

По информации портала, операция является частью масштабных стратегических мер, направленных на ликвидацию террористических и преступных сетей в регионе. Районы Нигера, граничащие с Буркина-Фасо, Мали и Нигерией, в последние годы представляют собой зоны высокой активности экстремистских и террористических группировок.