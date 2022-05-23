В Нидерландах выявили шесть случаев заражения оспой обезьян

Шесть случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано к настоящему моменту в Нидерландах.

Шесть случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано к настоящему моменту в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

"В настоящее время в Нидерландах зарегистрировано шесть случаев оспы обезьян у людей", - говорится в заявлении организации. Специалисты продолжают анализировать новые образцы, чтобы обеспечить быстрое обнаружение любых новых случаев и снизить вероятность дальнейшего распространения.

Известно, что несколько инфицированных посещали фестиваль Darkland в Бельгии.