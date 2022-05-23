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В Нидерландах выявили шесть случаев заражения оспой обезьян

В Нидерландах выявили шесть случаев заражения оспой обезьян Шесть случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано к настоящему моменту в Нидерландах.
Другие страны
23 мая 2022 г. 20:58
В Нидерландах выявили шесть случаев заражения оспой обезьян

Шесть случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано к настоящему моменту в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

"В настоящее время в Нидерландах зарегистрировано шесть случаев оспы обезьян у людей", - говорится в заявлении организации. Специалисты продолжают анализировать новые образцы, чтобы обеспечить быстрое обнаружение любых новых случаев и снизить вероятность дальнейшего распространения.

Известно, что несколько инфицированных посещали фестиваль Darkland в Бельгии.

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