​В Нидерландах от COVID-19 скончались более 500 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на более чем тысячу, заболели свыше 8,6 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

По последним данным RIVM, за сутки было выявлено 1 172 новых случая, таким образом, общее число заболевших возросло до 8 603. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 112, всего от COVID-19 в стране скончались 546 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.