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В Нидерландах обрушился строящийся мост, есть погибшие и раненые

В Нидерландах обрушился строящийся мост, есть погибшие и раненые Два человека погибли, еще двое получили травмы при обрушении строящегося моста рядом с голландским городом Лохемом.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 17:03
В Нидерландах обрушился строящийся мост, есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще двое получили травмы при обрушении строящегося моста рядом с голландским городом Лохемом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти в соцсети "Х".

"Во время строительства моста произошел инцидент, - отмечается в сообщении. - К сожалению, погибли два человека. Еще два человека получили травмы".

На месте в большом количестве присутствуют спасательные службы. Что послужило причиной трагедии, пока остается неясным, начато расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda körpü uçub, ölənlər var
Версия на английском языке 2 dead, 2 hurt in Dutch bridge collapse

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