В Нидерландах обрушился строящийся мост, есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще двое получили травмы при обрушении строящегося моста рядом с голландским городом Лохемом.

Два человека погибли, еще двое получили травмы при обрушении строящегося моста рядом с голландским городом Лохемом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти в соцсети "Х".

"Во время строительства моста произошел инцидент, - отмечается в сообщении. - К сожалению, погибли два человека. Еще два человека получили травмы".

На месте в большом количестве присутствуют спасательные службы. Что послужило причиной трагедии, пока остается неясным, начато расследование инцидента.