В Нидерландах кран упал на здание детского дома

В нидерландском городе Маастрихт строительный кран упал на здание детского дома.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание NOS.

Согласно информации, оператор крана пытался поднять автомобиль над зданием, однако потерял управление, в результате кран упал на крышу здания.

Отмечается, что никто из находившихся в здании не пострадал, водитель также остался невредимым. Однако, в результате происшествия крыша здания получила серьезные повреждения.

Людей из здания сразу эвакуировали, опасаясь полного разрушения. На месте работают полиция, пожарные и специалисты по безопасности.