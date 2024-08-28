В Нидерландах компьютерный сбой привел к проблемам в работе правительственных служб

Компьютерный сбой привел к проблемам в работе военной полиции, береговой охраны и сервиса, предоставляющего доступ к государственным услугам в Нидерландах.

Компьютерный сбой привел к проблемам в работе военной полиции, береговой охраны и сервиса, предоставляющего доступ к государственным услугам в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нидерландскую онлайн-газету.

Согласно информации, береговая охрана испытывает сложности со связью по радио и телефону, а у военной полиции не работает контактный центр. Возникли проблемы и с онлайн-доступом к определенным государственным услугам, в частности к оплате штрафов и записи на вакцинацию от коронавируса.