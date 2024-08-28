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В Нидерландах компьютерный сбой привел к проблемам в работе правительственных служб

В Нидерландах компьютерный сбой привел к проблемам в работе правительственных служб Компьютерный сбой привел к проблемам в работе военной полиции, береговой охраны и сервиса, предоставляющего доступ к государственным услугам в Нидерландах.
Другие страны
28 августа 2024 г. 13:21
В Нидерландах компьютерный сбой привел к проблемам в работе правительственных служб

Компьютерный сбой привел к проблемам в работе военной полиции, береговой охраны и сервиса, предоставляющего доступ к государственным услугам в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нидерландскую онлайн-газету.

Согласно информации, береговая охрана испытывает сложности со связью по радио и телефону, а у военной полиции не работает контактный центр. Возникли проблемы и с онлайн-доступом к определенным государственным услугам, в частности к оплате штрафов и записи на вакцинацию от коронавируса.

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Версия на английском языке Computer system failures affecting multiple government services in Netherlands

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