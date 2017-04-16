В Ницце эвакуировали церковь из-за угроз неизвестного мужчины

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В центре Ниццы католическую церковь эвакуировали после того, как неизвестный ворвался в нее во время пасхальной службы и начал угрожать присутствующим, передает Report со ссылкой на RFI.

Известно, что человек, который ворвался в церковь, вел себя подозрительно, надел перчатки, угрожал присутствующим, а также “размахивал предметом, похожим на колбасу”.

Мужчина был задержан, а зону вокруг церкви окружила полиция.

При этом местные власти уже имели дело с этим человеком, когда он ранее угрожал людям на пляже. Отмечается, что он не совсем здоров психически.