В Непале после оползня пропали без вести не менее 65 человек

В Непале после оползня пропали без вести не менее 65 человек

Не менее 65 человек пропали без вести после того, как оползень снес два пассажирских автобуса в реку в Непале.

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