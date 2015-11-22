​В Непале полиция открыла огонь по демонстрантам, есть жертвы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Непале полиция открыла огонь по демонстрантам.

Как передает Report, местные СМИ сообщают о двух погибших, десять человек получили ранения.

По словам правоохранителей, столкновения протестующих с полицией произошли в четырёх разных местах, когда стражи правопорядка пытались удержать людей за пределами оцепления.

В ходе потасовки митингующие стали забрасывать силовых структур камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Обстановка в Непале резко обострилась 20 сентября, когда власти опубликовали новую версию Конституции. Процесс принятия главного закона страны сопровождается массовыми акциями протеста.