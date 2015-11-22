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    ​В Непале полиция открыла огонь по демонстрантам, есть жертвы

    Десять человек получили ранения

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Непале полиция открыла огонь по демонстрантам.

    Как передает Report, местные СМИ сообщают о двух погибших, десять человек получили ранения.

    По словам правоохранителей, столкновения протестующих с полицией произошли в четырёх разных местах, когда стражи правопорядка пытались удержать людей за пределами оцепления.

    В ходе потасовки митингующие стали забрасывать силовых структур камнями и бутылками с зажигательной смесью.

    Обстановка в Непале резко обострилась 20 сентября, когда власти опубликовали новую версию Конституции. Процесс принятия главного закона страны сопровождается массовыми акциями протеста.

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