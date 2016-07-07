В Непале более 200 домов смыло рекой

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Река Бхоте Коши в Непале вышла из берегов из-за сильных дождей в соседнем Китае, потоки воды смыли не менее 200 домов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

От удара стихии больше всего пострадал населенный пункт Татопани в округе Синдхупалчок и окрестные деревни.

Помимо более 200 разрушенных домов еще столько же находятся в зоне риска. Речные потоки разрушили дорожное полотно в некоторых районах, а также плотину гидроэлектростанции, расположенной на реке.

Несмотря на значительные разрушения, данных о жертвах не поступало. Жители сумели вовремя покинуть свои дома.