В Непале 30 человек погибли после начала сезона дождей

Более 30 человек погибли, 150 пострадали за последний месяц в Непале в происшествиях, связанных с муссонными дождями.

Более 30 человек погибли, 150 пострадали за последний месяц в Непале в происшествиях, связанных с муссонными дождями.

Как передает Report, об этом пишет издание Hindu.

Один человек числится пропавшим без вести.

Общее число семей, затронутых наводнениями и оползнями в Непале, превысило 1 тыс.

Из-за оползней в ряде районов страны повреждены или разрушены десятки домов. Экономический ущерб составил около $2,5 млн.

Сезон дождей в Непале длится с конца мая по сентябрь. Его пик приходится на июль. За этот период в стране выпадает около 80% годового объема осадков. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности в связи с прогнозами о высокой вероятности ливней и оползней в ближайшие недели.