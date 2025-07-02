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В Непале 30 человек погибли после начала сезона дождей

В Непале 30 человек погибли после начала сезона дождей Более 30 человек погибли, 150 пострадали за последний месяц в Непале в происшествиях, связанных с муссонными дождями.
Другие страны
2 июля 2025 г. 13:16
В Непале 30 человек погибли после начала сезона дождей

Более 30 человек погибли, 150 пострадали за последний месяц в Непале в происшествиях, связанных с муссонными дождями.

Как передает Report, об этом пишет издание Hindu.

Один человек числится пропавшим без вести.

Общее число семей, затронутых наводнениями и оползнями в Непале, превысило 1 тыс.

Из-за оползней в ряде районов страны повреждены или разрушены десятки домов. Экономический ущерб составил около $2,5 млн.

Сезон дождей в Непале длится с конца мая по сентябрь. Его пик приходится на июль. За этот период в стране выпадает около 80% годового объема осадков. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности в связи с прогнозами о высокой вероятности ливней и оползней в ближайшие недели.

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