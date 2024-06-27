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В Непале 28 человек погибли из-за последствий муссонных ливней

В Непале 28 человек погибли из-за последствий муссонных ливней Не менее 28 человек погибли в Непале за минувшие 16 дней из-за оползней, ударов молний и наводнений, вызванных муссонными ливнями с грозами.
Другие страны
27 июня 2024 г. 19:36
В Непале 28 человек погибли из-за последствий муссонных ливней

Не менее 28 человек погибли в Непале за минувшие 16 дней из-за оползней, ударов молний и наводнений, вызванных муссонными ливнями с грозами.

Как передает Report, об этом сообщает газета Himalayan Times.

По данным издания, стихия нанесла ущерб 33 из 77 районов страны, 14 человек погибли в результате оползней, 13 - в результате ударов молнии и 1 - утонул из-за наводнения, 24 человека пострадали.

Представитель Национального управления по снижению риска стихийных бедствий Дижан Бхаттараи сообщил изданию, что больше всего жертв зафиксировано 25 и 26 июня, когда 9 человек погибли от ударов молний и еще 9 - от оползней.

Мощные муссонные дожди начались в Непале 10 июня. Всего за этот период зафиксировано 147 инцидентов, связанных со стихийными бедствиями.

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