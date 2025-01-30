В небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет

Самолет Bombardier CRJ700 авикомпании American Airlines рухнул в реку Потомак после столкновения с вертолетом Blackhawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на "Би-би-си", об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Согласно информации, инцидент произошел около 21:00 по времени Восточного побережья (06:00 по бакинскому времени), самолет следовал рейсом 5342 из Уичито, штат Канзас.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили о запрете на взлеты и посадки в аэропорту. Сотрудники экстренных служб приступили к поисково-спасательной операции на реке Потомак, куда рухнул самолет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.