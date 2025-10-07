В небе над Баварией образовалось токсичное облако из-за аварии на заводе

В результате аварии на гальваническом заводе в Майнашаффе (федеральная земля Бавария, ФРГ) в небе образовалось желтое газовое облако, которое может быть токсичным.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, облако продвигается в сторону соседнего города Ашаффенбурга, расположенного на юге Германии.

В связи с этим городская администрация призывает жителей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы.

Отмечается, что в настоящее время в Майнашаффе задействованы 150 пожарных, полиция и экстренные службы.

Точные причины аварии неясны. Однако ряд СМИ утверждают, что на предприятии Schnarr Heinrich GmbH произошла химическая реакция из-за аварии, в результате которой металлическая деталь упала в кислотную ванну. Пострадал один сотрудник, но степень тяжести травмы неизвестна.