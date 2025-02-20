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В небе над Аризоной столкнулись самолеты, есть погибшие

В небе над Аризоной столкнулись самолеты, есть погибшие Не менее двух человек погибли при столкновении самолетов в штате Аризона.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 04:16
В небе над Аризоной столкнулись самолеты, есть погибшие

Не менее двух человек погибли при столкновении самолетов в штате Аризона.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно информации, инцидент произошел возле аэропорта на окраине Тусона, департамент Маранья. Власти уточнили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными, Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

Предварительно, один самолет приземлился без происшествий, а другой врезался в землю недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся. Полицейское управление Мараньи подтвердило, что двое погибших находились на борту одного самолета, двое людей на другом самолете не пострадали.

Власти расследуют причины произошедшего.

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