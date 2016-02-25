В НАТО согласовали детали миграционной операции в Эгейском море

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Страны-члены НАТО согласовали детали операции по борьбе с миграционным кризисом в Эгейском море, корабли альянса смогут действовать в водах Турции и Греции, собирать информацию и передавать ее ЕС, Турции и Греции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Мы только что согласовали подробности помощи НАТО в ответе на кризис с беженцами и мигрантами", — сказал генсек.

Он напомнил, что корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО через 48 часов после решения министров обороны стран альянса прибыли в Эгейское море, где они занимаются сбором разведданных, наблюдением и отслеживанием.

"Наши корабли будут предоставлять информацию береговой охране и другим национальным органам Греции и Турции. Это поможет им выполнять их обязанности еще более эффективно, чтобы справиться с сетями незаконной перевозки (мигрантов — ред.)", — заявил Столтенберг. По его словам, альянс также установит прямые связи с европейским пограничным агентством Frontex.

"Мы будем действовать в Эгейском море. Наши командующие будут принимать решение о зоне действия в координации с Грецией и Турцией. Суда НАТО смогут дислоцироваться в территориальных водах Греции и Турции", — говорится в заявлении генсека. При этом, по его словам, ВС Греции и Турции не будут действовать на территории друг друга.