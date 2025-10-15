НАТО ожидает наращивания странами Европы закупок вооружений в рамках PURL

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что благодарит президента США Дональда Трампа и всю американскую администрацию за решение о поставках Киеву вооружений, которые оплатят союзники по альянсу в рамках инициативы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе.

"Это на сегодняшний день уже сумма в $2 млрд, и я ожидаю, что сегодня мы услышим еще больше объявлений о вкладе стран НАТО в инициативу", - сказал он.

По его словам, во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе стоит ожидать заявления о присоединении новых государств к инициативе.

"Мы проведем заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором обсудим дальнейшее усиление поддержки Украины под руководством двух министров обороны – Германии и Великобритании, Бориса Писториуса и Джона Хили", - сообщил Рютте.

Он отметил, что будет обсуждена новая программа, запущенная только в августе.

"В рамках этой программы Соединенные Штаты будут предоставлять Украине важную летальную и нелетальную военную помощь, которую финансируют союзники", - отметил генсек.