    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 11:54
    НАТО ожидает наращивания странами Европы закупок вооружений в рамках PURL

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что благодарит президента США Дональда Трампа и всю американскую администрацию за решение о поставках Киеву вооружений, которые оплатят союзники по альянсу в рамках инициативы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе.

    "Это на сегодняшний день уже сумма в $2 млрд, и я ожидаю, что сегодня мы услышим еще больше объявлений о вкладе стран НАТО в инициативу", - сказал он.

    По его словам, во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе стоит ожидать заявления о присоединении новых государств к инициативе.

    "Мы проведем заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором обсудим дальнейшее усиление поддержки Украины под руководством двух министров обороны – Германии и Великобритании, Бориса Писториуса и Джона Хили", - сообщил Рютте.

    Он отметил, что будет обсуждена новая программа, запущенная только в августе.

    "В рамках этой программы Соединенные Штаты будут предоставлять Украине важную летальную и нелетальную военную помощь, которую финансируют союзники", - отметил генсек.

