    В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человека

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 21:12
    В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человека

    В Найроби силовые структуры Кении открыли огонь в воздух в попытке разогнать собравшихся на стадионе, где проходила церемония прощания с лидером оппозиции Раилой Одингой.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщают местные СМИ.

    Согласно информации, тысячи сторонников Одинги с раннего утра вышли на улицы города. Хаос возник, когда огромная толпа прорвала ворота спортивной арены Найроби, после чего солдаты открыли предупредительный огонь. По данным источника в полиции и телекомпаний KTN News и Citizen TV, на стадионе погибли два человека.

    Отмечается, что после выстрелов в воздух полиция применила слезоточивый газ для разгона тысяч скорбящих, и стадион вскоре опустел.

    Раила Одинга, многолетний политический деятель Кении, бывший политзаключенный и пятикратный кандидат в президенты страны, скончался в среду в возрасте 80 лет в Индии, где проходил лечение.

