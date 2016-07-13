 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Национальном аэропорту Минска столкнулись два самолета

    Пассажиров на борту самолетов не было

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Два самолета столкнулись в Национальном аэропорту "Минск". Пострадавших нет. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании "Белавиа".

    "Два самолета столкнулись, производится проверка. Пассажиров на борту самолетов не было", - сообщили в компании.

    Как сообщают очевидцы, в Национальном аэропорту вследствие разгулявшейся во второй половине дня в Минске стихии, проливного дождя с грозой, столкнулись два самолета - грузовой и пассажирский.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi