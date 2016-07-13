В Национальном аэропорту Минска столкнулись два самолета

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Два самолета столкнулись в Национальном аэропорту "Минск". Пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании "Белавиа".

"Два самолета столкнулись, производится проверка. Пассажиров на борту самолетов не было", - сообщили в компании.

Как сообщают очевидцы, в Национальном аэропорту вследствие разгулявшейся во второй половине дня в Минске стихии, проливного дождя с грозой, столкнулись два самолета - грузовой и пассажирский.