В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Рамадан - ВИДЕО

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле, пострадали пять человек.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом сообщает таблоид Daily Star.

На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция и сотрудники скорой помощи. Последние сообщили о шести пострадавших, среди которых трое детей.

Полицейские арестовали женщину 42 лет, сейчас она находится в предварительном заключении. Правоохранители заявили, что не рассматривают версию теракта, идет расследование.