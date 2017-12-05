Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке за 6,5 млн долларов продан бриллиант весом в 709 карат, найденный в Сьерра-Леоне.

Как передает Report со ссылкой на Africa News, камень был обнаружен пастором Эммануэлем Момохом в Корярду, расположенном в восточной части страны Коно, при этом бриллиант считается одним из самых больших, когда-либо найденных в мире.

Ранее сообщалось, что самый крупный алмаз, который когда-либо выставлялся на аукционе, продали в Женеве за рекордные 33,8 млн долларов.