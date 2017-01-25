В Нью-Йорке у небоскреба Трампа прошел марш протеста из-за прокладки нефтепроводов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Около небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке прошел марш протеста после появления информации о том, что президент США Дональд Трамп намерен разрешить строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Прежний глава Белого дома Барак Обама заморозил строительство с формулировкой, что этот проект "подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата". Кроме того, прежняя администрация считала его не очень выгодным.

Строительство нефтепровода Dakota Access, который должен связать штаты Северная Дакота и Иллинойс, вызывало протесты общественности. В результате власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки нефтепровода.