​В Нью-Йорке прошла многотысячная акция против соглашения Ирана и "шестерки"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке, требуя от конгресса США заблокировать соглашение Ирана и "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Меры безопасности в районе одной из центральных площадей города были усилены в связи с проведением так называемого митинга "Остановить Иран" (Stop Iran Rally). Многие из собравшихся скандируют: "Отменить сделку!". Точное число "произраильски настроенных" участников акции не сообщается, передает агентство AP.

Как передает телеканал CBS, организаторы митинга полагают, что соглашение с Ираном ставит под угрозу международную безопасность. "Вашингтон готовится предоставить Ирану фактически все, что нужно для получения бомбы. Возвращение 15 млрд. долларов в Иран повлечет за собою распространение террора по всему миру", - цитирует телеканал заявление организаторов.