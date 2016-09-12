В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в воскресенье в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Вчера в 9:46 по местному времени (16:46 по Баку) была объявлена минута молчания на месте теракта, направленного против комплекса зданий Всемирного торгового центра. Именно в это время 15 лет назад угнанный террористами самолет врезался в одну из башен-близнецов.

Далее родственники жертв начали читать имена около 3 тыс. погибших в результате того нападения. На этом мероприятии присутствуют кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партий - Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Ожидается, что позже в воскресенье президент США Барак Обама в Пентагоне примет участие в церемонии в память о погибших.