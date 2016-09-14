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    В Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

    Незадолго до церемонии открытия состоялась официальная церемония закрытия юбилейной сессии Генассамблеи

    Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ Семьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала сегодня работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

    Как передает Report, первое заседание ГА в рамках нового годового цикла ГА открыл ее председатель Питер Томсон.

    Трижды ударив молотком и объявив об открытии 71-й сессии, он пригласил дипломатов 193 стран - членов ООН провести "минуту молчания, молитвы и размышлений".

    Незадолго до этого в ООН состоялась официальная церемония закрытия юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи, в которой принял участие генеральный секретарь организации Пан и Мун. Он похвалил страны-члены ГА за продуктивную работу, отметив важные решения, принятые за последний год.

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