В Нью-Йорке началась встреча Международной группы поддержки Сирии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Конференция Международной группы поддержки Сирии началась в Нью-Йорке, на встречу собрались главы внешнеполитических ведомств 18 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, во встрече участвуют, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, а также генсек ООН Пан Ги Мун, спецпосланник ООН по Сирии Стафанн де Мистура, представители Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Делегаты сидят за П-образным столом, во главе которого "четверка" - Лавров, Керри, Пан Ги Мун и де Мистура.

Результатом переговоров Международной группы поддержки Сирии должен стать согласованный проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призван подтвердить принципы ранее принятых в Вене документов.