В Нью-Йорке мужчина с молотком напал на работников ресторана, есть погибший и раненые

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате нападения вооруженного молотком мужчины в ресторане в районе Бруклин Нью-Йорка, передает Report со ссылкой на NBC.

Злоумышленник ворвался в ресторан и напал на его работников. 34-летний шеф-повар после скончался в больнице, травмы двух других пострадавших - 60-летнего владельца заведения и 50-летнего сотрудника - оцениваются как тяжелые.

Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейским в нескольких кварталах от места происшествия.

Мотив преступления выясняется.