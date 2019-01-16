В Нью-Йорке мужчина с молотком напал на работников ресторана, есть погибший и раненые

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате нападения вооруженного молотком мужчины в ресторане в районе Бруклин Нью-Йорка, передает Report со ссылкой на NBC.
Злоумышленник ворвался в ресторан и напал на его работников. 34-летний шеф-повар после скончался в больнице, травмы двух других пострадавших - 60-летнего владельца заведения и 50-летнего сотрудника - оцениваются как тяжелые.
Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейским в нескольких кварталах от места происшествия.
Мотив преступления выясняется.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости