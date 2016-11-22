В Нью-Йорке арестован приверженец ИГ, планировавший теракт на Таймс-сквер

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке арестован 37-летний Мохамед Рафик Наджи, планировавший теракт на Таймс-сквер. Как сообщает Report cо ссылкой на The New York Times, ранее Мохамед Рафик Наджи отправился за границу, чтобы присоединиться к группировке "Исламское государство" (ИГ). По данным материалов следствия, он был в Турции и Йемене.

Сообщается, что он материально поддерживал террористов и готовил теракт на Таймс-сквер, аналогичный тому, что произошел в Ницце, где погибли 86 человек.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что жителям города не стоит опасаться угроз со стороны "Исламского государства". В 2015 году в сети появилось видео с угрозами и террористом-смертником на Таймс-сквер.