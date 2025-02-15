В Мюнхене после наезда автомобиля на толпу погибли два человека

Двухлетняя девочка и ее мать скончались от полученных травм после наезда автомобиля на группу людей в Мюнхене.

Двухлетняя девочка и ее мать скончались от полученных травм после наезда автомобиля на группу людей в Мюнхене.

Как передает Report , об этом сообщило баварское ведомство по уголовным делам.

Отметим, что 13 февраля автомобиль марки Smart, которым управлял 26-летний выходец из Афганистана, въехал в толпу людей в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности. По последним данным, число пострадавших составляло 36 человек.

В субботу место трагедии посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что "человек, который совершает нечто подобное, должен быть наказан самым жестким образом и, разумеется, если он не имеет права на пребывание в стране, должен по отбытии наказания покинуть ее".

Расследованием происшедшего занимается Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ. Она расследует особо важные дела, которые могут представлять угрозу нацбезопасности.