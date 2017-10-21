В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек - ДОПОЛНЕНО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

"Его мотивы неизвестны", - сообщили стражи порядка.

Жителей в районе Розенхаймерплац, где произошло нападение, призывают не выходить из домов. По данным газеты Tageszeitung, площадь окружена полицией, над местом ЧП виден вертолет, несколько машин скорой помощи.