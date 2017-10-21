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    В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек - ДОПОЛНЕНО

    В полиции сообщили, что мотивы нападавшего неизвестны

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

    "Его мотивы неизвестны", - сообщили стражи порядка.

    Жителей в районе Розенхаймерплац, где произошло нападение, призывают не выходить из домов. По данным газеты Tageszeitung, площадь окружена полицией, над местом ЧП виден вертолет, несколько машин скорой помощи.

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