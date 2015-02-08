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    ​В Мюнхене началось заседание ближневосточного "квартета"

    Стороны подробно обсудят пути выхода из непростой ситуации в палестино-израильском урегулировании

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Мюнхене стартовало министерское заседание ближневосточного "квартета" (РФ, США, ЕС, ООН).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, ожидается, что стороны подробно обсудят пути выхода из непростой ситуации в палестино-израильском урегулировании.

    Ранее сообщалось, что "квартет" международных посредников по ближневосточному урегулированию соберется в воскресенье в Мюнхене в традиционном формате с участием главы МИД России, госсекретаря США, генсека ООН и главы европейской дипломатии.

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