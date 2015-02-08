​В Мюнхене началось заседание ближневосточного "квартета"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Мюнхене стартовало министерское заседание ближневосточного "квартета" (РФ, США, ЕС, ООН).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, ожидается, что стороны подробно обсудят пути выхода из непростой ситуации в палестино-израильском урегулировании.

Ранее сообщалось, что "квартет" международных посредников по ближневосточному урегулированию соберется в воскресенье в Мюнхене в традиционном формате с участием главы МИД России, госсекретаря США, генсека ООН и главы европейской дипломатии.