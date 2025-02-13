В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, 20 человек пострадали

Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля в Мюнхене.
Как передает Report, об этом сообщает Bild.
Сообщается, что среди пострадавших есть и дети.
По данным СМИ, ЧП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается в пятницу. В ней примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие.
14.06
В Мюнхене автомобиль марки Smart въехал в толпу людей.
Как передает Report, об этом сообщает Bild.
Отмечается, что инцидент произошел во время протестов, в результате чего пострадали 15 человек.
Водителя автомобиля задержали на месте.
По данным издания, сейчас в городе проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений.