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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, 20 человек пострадали

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, 20 человек пострадали Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля в Мюнхене.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 14:50
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, 20 человек пострадали

Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля в Мюнхене.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Сообщается, что среди пострадавших есть и дети.

По данным СМИ, ЧП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается в пятницу. В ней примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие.

14.06

В Мюнхене автомобиль марки Smart въехал в толпу людей.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Отмечается, что инцидент произошел во время протестов, в результате чего пострадали 15 человек.

Водителя автомобиля задержали на месте.

По данным издания, сейчас в городе проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений.

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