​В мусульманских районах индийского штата Кашмир введен комендантский час

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Власти Индии ввели комендантский час в большинстве районов штата Кашмир, где проживают мусульмане, предотвращая массовые акции протеста, которые могут возникнуть после убийства, предположительно, полицейскими двух мирных жителей в воскресенье, 14 февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", на убийство этих двух человек, одной из которых была молодая женщина, в районе Пулвама – к югу от города Сринагар — отреагировали лидеры почти всех "сепаратистских групп".

"Индийские силы, присутствующие в Кашмире, совершают преступления против человечности и устраивают террор благодаря неоправданно высоким полномочиям, предоставленным им в соответствии с драконовскими законами", — заявил лидер "умеренных сепаратистов" Мирваиз Умар Фарук.

Власти же, опасаясь протестов, ввели комендантский час в Пулваме и частях города Сринагар — летней столице индийского Кашмира. Также были развернуты сотни индийских полицейских и военизированных отрядов на дорогах с целью ограничить движение транспортных средств на время комендантского часа.

"Сепаратистские" лидеры, включая Фарука были помещены под домашний арест, чтобы не допустить их участия в антииндийских протестах.

22 октября индийская полиция разогнала мусульман-шиитов, которые проводили траурное шествие, посвященное гибели внуку пророка Мухаммада. После того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона участников шествия, начались столкновения. Силы правопорядка также использовали дубинки против мусульман.

Напомним, индийский штат Джаму-Кашмир остается главным раздражителем в отношениях Индии и Пакистана на протяжении вот уже 70 лет.