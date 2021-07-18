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В Индии 15 человек погибли из-за обрушений, вызванных ливнями

В Индии 15 человек погибли из-за обрушений, вызванных ливнями По меньшей мере 15 человек погибли за минувшие сутки в Мумбаи при обрушении нескольких зданий, произошедших из-за оползней и подтоплений, вызванных мощным муссонным ливнем. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на информацию местных властей
Другие страны
18 июля 2021 г. 08:57
В Индии 15 человек погибли из-за обрушений, вызванных ливнями

По меньшей мере 15 человек погибли за минувшие сутки в индийском Мумбаи при обрушении нескольких зданий, произошедших из-за оползней и подтоплений, вызванных мощным муссонным ливнем. Еще несколько человек остаются под завалами.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информацию местных властей.

Так, сильный оползень сошел в районе Чембур, обрушения еще нескольких зданий зафиксированы и в других кварталах. В то же время, по словам официальных лиц, 15 человек были спасены из-под завалов в районах Бхарат Нагар и Чембур и еще девять в районе Сурья Нагар. Спасательная операция на месте обрушений продолжается.

По информации метеорологов, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков. Ливень вызвал сильное наводнение в низинных районах города.

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