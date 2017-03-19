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    В Мозамбике 19-летний футболист погиб после нападения крокодила

    Xищник атаковал игрока, когда тот бежал по берегу реки Замбези© Courtesy İmage

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила.

    Как передает Report, об этом сoобшил Gazeta.ru.

    По даннным, хищник атаковал игрока, когда тот бежал по берегу реки Замбези.

    «Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый», - отметил тренера команды Эди Карвальо.

    Футболист выступал за любительский клуб «Атлетико Минейро де Тете». На момент смерти ему было 19 лет.

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