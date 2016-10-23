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    В Мосуле боевики ИГ казнили 16 человек, сбросив их с моста

    Ранее сообщалось, что боевики ИГ казнили 284 мужчин и детей мужского пола

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной террористической группировки "Исламское государство" казнили 16 жителей североиракского Мосула, сбросив их с моста.

    Как передает Report, об этом заявил агентству Sputnik источник в провинции Найнава, административным центром которой является Мосул.

    "Группировка ИГ казнила 16 жителей Мосула, сбросив их с Третьего моста", — заявил источник.

    Ранее сообщалось, что боевики ИГ казнили 284 мужчин и детей мужского пола к югу от Мосула.

    В ночь на 17 октября иракские силы при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление для освобождения Мосула.

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