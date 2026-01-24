В Москве женщина утопила своего ребенка
Другие страны
- 24 января, 2026
- 13:58
В Москве женщина избила, а затем утопила своего шестилетнего ребенка в квартире.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В квартире жилого дома на улице Братеевской обнаружено тело малолетнего мальчика 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде. По предварительным данным, со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она", - говорится в сообщении.
Мотивы матери неизвестны, женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты.
Последние новости
14:03
В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президентаВ регионе
13:58
В Москве женщина утопила своего ребенкаДругие страны
13:48
В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и СШАДругие страны
13:26
Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31Другие страны
13:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)Финансы
13:06
США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителяДругие страны
13:05
В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золотаВ регионе
13:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)Финансы
12:58