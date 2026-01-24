В Москве женщина утопила своего ребенка

В Москве женщина избила, а затем утопила своего шестилетнего ребенка в квартире.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома на улице Братеевской обнаружено тело малолетнего мальчика 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде. По предварительным данным, со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она", - говорится в сообщении.

Мотивы матери неизвестны, женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты.