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    В Москве задержали женщину с отрезанной головой ребенка - ВИДЕО

    У станции метро женщина в хиджабе держала отрезанную голову ребенка и угрожала взорвать себя

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Москве женщину задержали у станции метро по подозрению в убийстве ребенка, обезглавленное тело которого было обнаружено после пожара в квартире на северо-западе столицы. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила   официальный представитель ГСУ Следственного комитета  по Москве Юлия Иванова.

    "В районе метро "Октябрьское Поле" по подозрению в убийстве ребенка задержана его няня", — сказала Иванова.

    По данным телеканала РЕН ТВ, женщина в хиджабе держала отрезанную голову ребенка и угрожала взорвать себя.

    По данным СМИ, пожар произошел утром 29 февраля в квартире многоэтажного дома на улице Народного Ополчения. Пожарные ликвидировали возгорание. Были спасены четыре человека. Найденному на месте обезглавленному ребенку было около 3-4 лет. По предварительным данным, ребенок был убит, а квартира подожжена. СК начал проверку по факту произошедшего.

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