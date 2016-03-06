В Москве забросали яйцами посольство Украины

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Несколько десятков активистов, протестуя против нападения на российскую дипмиссию в Киеве, забросали яйцами здание украинского посольства в Москве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

У здание посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве около 21.30 мск собрались молодые люди с российскими флагами.

Отмечается, что полицейские выставили у забора посольства двойное ограждение, поэтому яйца не попали на территорию.

На данный момент полицейские не производили задержания.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы была усилена охрана украинского посольства после сообщений о нападении неизвестных на здание российского посольства в Киеве.