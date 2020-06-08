В Москве за сутки умер 51 человек из-за коронавируса

Еще 51 пациент с новой коронавирусной инфекцией умер в Москве за минувшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 2 970 человек с таким диагнозом.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 195 017 человек, в том числе 1 956 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 102 714 заразившихся.