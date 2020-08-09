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В Москве умерли более 10 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли более 10 пациентов с коронавирусом В городе Москва за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Другие страны
9 августа 2020 г. 00:49
В Москве умерли более 10 пациентов с коронавирусом

В городе Москва за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв в столице достигло 4 572.

Всего за время пандемии в России выявили 882 тысячи случаев заболевания COVID-19, 14 854 человека умерли, более 690 тысяч выздоровели.

Треть зарегистрированных случаев — 246 тысяч — приходится на Москву. При этом более 188 тысяч пациентов уже поправились.

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