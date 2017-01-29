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    В Москве угнали авто атташе посольства Бангладеш

    Для поиска машины и похитителей в Москве введен план Перехват

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили со стоянки торгового центра на юго-западе Московской кольцевой автомобильной дороги автомобиль атташе посольства Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сoобшили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

    "Неизвестные похитили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий атташе посольства Бангладеш, на 40-м километре МКАД со стоянки торгового центра. Для поиска машины и похитителей в Москве введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

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