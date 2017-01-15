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    В Москве с рынка эвакуировали около 250 человек из-за звонка об угрозе взрыва

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Порядка 250 человек эвакуированы из здания рынка на Ленинградском шоссе после сообщения о взрывном устройстве.

    Как передает Report, об этом сoобшил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

    По его словам, в полицию поступило сообщение о находящемся на территории Ленинградского рынка взрывном устройстве. В данный момент из здания эвакуировано около 250 человек.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проводится разведка и осмотр помещений.

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