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В Москве приземлился бизнесджет ВВС США

В Москве приземлился бизнесджет ВВС США Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково, предположительно на его борту находится помилованный президентом Дональдом Трампом россиянин Александр Винник.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 00:34
В Москве приземлился бизнесджет ВВС США

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково, предположительно на его борту находится помилованный президентом Дональдом Трампом россиянин Александр Винник.

Как передает Report, данные о посадке опубликовал сайт Flightradar24.

На кадре видно, что правительственный самолет Gulfstream C-37B заходил на посадку над Внуково. Принадлежность американским Вооруженным силам и недавняя передача Вашингтону Марка Фогеля дает основания полагать, что на борту находится российский криптоинвестор Александр Винник.

Напомним, что Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

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