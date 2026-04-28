Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО
- 28 апреля, 2026
- 17:21
Количество погибших в результате пожара в строящемся доме на севере Москвы увеличилось до восьми.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета.
"Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании <...> в Москве, увеличилось до восьми человек. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что в рамках следственных действий проводятся допросы представителей компании застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке.
"Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства", - сказали в пресс-службе.
Количество погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до пяти.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены более 200 человек и 65 единиц техники.
Три человека погибли, еще семь пострадали при пожаре в строящемся здании на севере Москвы.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Спасен 31 человек, из них семеро пострадали",- отмечает ведомство.
Продолжается спасение людей со второго этажа здания. По периметру здания установлены подъемные механизмы.
К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.