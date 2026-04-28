    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Количество погибших в результате пожара в строящемся доме на севере Москвы увеличилось до восьми.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета.

    "Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании <...> в Москве, увеличилось до восьми человек. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия", - говорится в сообщении.

    В главке добавили, что в рамках следственных действий проводятся допросы представителей компании застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке.

    "Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства", - сказали в пресс-службе.

    Количество погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до пяти.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

    "На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли", - говорится в сообщении.

    К тушению пожара привлечены более 200 человек и 65 единиц техники.

    Три человека погибли, еще семь пострадали при пожаре в строящемся здании на севере Москвы.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

    "Спасен 31 человек, из них семеро пострадали",- отмечает ведомство.

    Продолжается спасение людей со второго этажа здания. По периметру здания установлены подъемные механизмы.

    К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.

    Пожар (возгорание) Москва
    Moskvada binada baş verən yanğında beş nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей