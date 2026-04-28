Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в результате пожара в строящемся доме на севере Москвы увеличилось до восьми.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета.

"Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании <...> в Москве, увеличилось до восьми человек. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что в рамках следственных действий проводятся допросы представителей компании застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке.

"Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства", - сказали в пресс-службе.

14:32

Количество погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до пяти.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 200 человек и 65 единиц техники.

13:27

Три человека погибли, еще семь пострадали при пожаре в строящемся здании на севере Москвы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Спасен 31 человек, из них семеро пострадали",- отмечает ведомство.

Продолжается спасение людей со второго этажа здания. По периметру здания установлены подъемные механизмы.

К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.