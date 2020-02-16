В Москве назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что существуют три условия, выполнение которых обеспечит улучшение отношений между Москвой и Брюсселем.

Как передает Report, дипломат перечислил их в беседе с РБК на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля.

Первым условием, по мнению Грушко, является переход Евросоюза к более конкретной политике по отношению к России. Он напомнил о пяти принципах взаимодействия с РФ, которые были утверждены в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Данные положения, как отметил представитель МИДа, не могут называться «стратегией или внятной политикой в отношении России».

В качестве второго пункта дипломат назвал отказ НАТО от настроя на сдерживание РФ и попыток вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны.

«Это абсолютно бессмысленное занятие, когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии», — подчеркнул он.

В-третьих, Грушко призвал европейские страны проявлять большую самостоятельность и противостоять влиянию Соединенных Штатов в вопросах, касающихся отношений с Россией.

Представитель российского дипломатического ведомства отметил, что дискуссии на Мюнхенской конференции продемонстрировали невозможность создания системы глобальной безопасности без участия Москвы.