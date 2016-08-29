 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве напали на зарубежного дипломата

    Нападение совершено недалеко от посольства

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Двое неизвестных избили и ограбили советника посольства Конго во время его пробежки на юго-западе Москвы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, нападение было совершено недалеко от посольства Конго на улице 26 Бакинских комиссаров.

    Грабители сзади напали на 58-летнего мужчину, повалили его на землю, избили, похитили личные документы и скрылись.

    По данным источника, потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, откуда после оказания помощи был отпущен домой.

    По факту проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi