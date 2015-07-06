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    ​В Москве мужчина выбросил девушку с 7-го этажа

    Девушка в настоящее время находится в коме

    Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В Москве задержан 35-летний мужчина, который выбросил с седьмого этажа 16-летнюю девушку и ее собаку.

    Как передает Report, инцидент произошел на Бирюлевской улице на юге столицы России.

    Девушку и ее собаку обнаружили лежащими на газоне возле жилого дома прохожие.

    Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России, между девушкой и мужчиной возникла ссора, после чего он вытолкнул потерпевшую из окна, а следом выбросил и собаку.

    Девушку доставили в больницу с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов, в настоящее время она находится в коме, врачи борются за ее жизнь.

    Собаку доставили в ветеринарную лечебницу, где ей была оказана помощь.

    На мужчину, который в момент ссоры предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, заведено уголовное дело по факту покушения на убийство и жестокого обращения с животными.

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