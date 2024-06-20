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В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек

В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек 18 человек госпитализированы в Москве после урагана, среди них 4 ребенка.
Другие страны
20 июня 2024 г. 20:00
В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек

18 человек госпитализированы в Москве после урагана, среди них 4 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сильный ливень, который принес холодный атмосферный фронт, обрушился сегодня на Москву. Он сопровождался грозой, градом, местами ураганом. Зафиксированы порывы ветра до 25 м/с, случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Из-за стихии два человека погибли.

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