В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек

18 человек госпитализированы в Москве после урагана, среди них 4 ребенка.

18 человек госпитализированы в Москве после урагана, среди них 4 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сильный ливень, который принес холодный атмосферный фронт, обрушился сегодня на Москву. Он сопровождался грозой, градом, местами ураганом. Зафиксированы порывы ветра до 25 м/с, случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Из-за стихии два человека погибли.