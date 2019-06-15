В Москве арестован бизнесмен армянского происхождения

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС. Как уточнил его адвокат Александр Карабанов, следствие вменяет ему причинение ущерба на сумму $10 млн.

"Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков", - сказал защитник.

По его словам, сумма причиненного ущерба следствие оценивает в $10 млн.

"Вину мой подзащитный не признает и считает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является", - отметил Карабанов.

Кроме того, адвокат сообщил, что в ближайшее время следствие обратится в суд об избрании меры пресечения Худояну.

Отметим, что Альберт Худоян бизнесмен армянского происхождения.